12 CROCI SUL CUORE FRAGILE DI ISCHIA

Alle ore 16.42, con la comunicazione del Commissario Simonetta Calcaterra, per noi, sono terminate le ricerche dei disperi del Celario. “Ufficializzato riconoscimento Arcamone” parole dure, pesanti, atroci, dolorose che, però, ci hanno permesso di chiudere per un attimo gli occhi e alzare il capo verso il Cielo.

In qualche modo è volato via quel velo di angoscia, tristezza e dolore che ci ha tenuto bloccati a terra per 11 giorni. 11 giorni lunghissimi. Undici giorni per recuperare tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono state inghiottite dalla fiumana di pietra, fango e acqua all’alba del 26 novembre.

Case cancellate, vite distrutte, un posto che non c’è più. Un velo di fango che ha sporcato il presente di tutti noi. Lì dove c’erano le chicas si Valentina e Gianluca c’è solo terra. Lì dove c’erano due case rosa ora spiccano gli schizzi. Lì dove c’erano i gerani in fiore non c’è più nulla. Non c’è più traccia. C’è solo il segno della natura violenta che non guarda in faccia a nessuno. Che passa su Giovan Giuseppe, figlio bello di 21 giorni. Che non si intenerisce dello sguardo di Maria Teresa. Che non tiene in considerazione dei sogni di Michele e Francesco e dell’amore di Salvatore ed Eleonora e di Giovanna e Maurizio. Una natura che torna ad essere matrigna e che si è portata con sé anche la felicità di essere italiana, conquistata all’Ufficio anagrafe, di Nina. Quella natura, dimenticata da tutti in questi giorni, che ha tenuto nascosto Maria Teresa.

L’ha tenuta nascosta mentre qualcuno litigava perché non poteva passare per la SS270. La natura proteggeva il corpo di Maria Teresa mentre noi eravamo qui a chiederci cosa facevano quelli della Protezione Civile. La natura teneva nascosta Maria Teresa mentre qualcuno di noi rubava una macchina in zona rossa, mentre un altro costruiva abusivamente e mentre qualche altro, alla fine, faceva la polemica perché non poteva sbarcare per spalare.

Avremo tante altre occasioni per dirci la verità, ma con oggi, con la fine delle ricerche dei dispersi, possiamo girare pagina. Possiamo guardare oltre e possiamo iniziare a dirci le cose come stanno.

La natura ha tenuto nascosto il corpo di Maria Terasa fino a ieri pomeriggio. Come un segno, come una lezione. Che, come dice Erri De Luca, non abbiamo compreso e siamo “ripetenti”. Maria Teresa stava ancora là e qualcuno ha iniziato a raccontare “io ho fatto così”, “lui ha fatto così”. Non c’è spazio per i protagonismi. Però, in questi undici giorni abbiamo capito e compreso che Ischia ha un grande cuore. Certe volte è fragile (e ne parleremo nei prossimi giorni) e altre volte è duro, testardo, coriaceo e non sa mollare. Ho sentito i racconti di molti ma ho visto in pochi la paura vera negli occhi e sentito, in pochi, la voce tramante nel dire certe cose. E si sono occhi che non scrivono post e voci che non raccontano episodi.

Ora che le ricerche sono finite, senza voler fare nessuna classifica di valori e capacità, crediamo che il volto giusto per dire grazie a tutti quelli che non hanno avuto paura del fango e non si sono arresti davanti a migliaia di metri cubi di fango sia quello del luogotenente Sergio De Luca. Anche perchè, diciamocelo, se è stato duro scavare nel fango è stato molto più duro e doloroso alzare quel lenzuolo bianco e dire quelle parole. E ora le ricerche sono finite. Come lo “show” sul fango.