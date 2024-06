12 Anni di attività Lavoroefranchising.com lancia la sua nuova versione

Lavoroefranchising.com, portale che si pone come punto di riferimento nel mondo del lavoro e del franchising, compie quest’anno i suoi 12 anni di età e festeggia questo suo importante traguardo con un profondo restyling del sito, ma soprattutto aumentando l’offerta di servizi per i vari franchising e per i futuri franchisee.

Cosa fa Lavoroefranchising.com

La mission principale di Lavoroefranchising.com è quella di scoprire e offrire una valutazione di tutte quelle realtà che operano nel settore del franchising e consentire un contatto degli utenti con quelle che si ritengono essere le proposte di maggior appeal.

La nuova versione del sito è caratterizzata da una grafica accattivante e da una navigazione sempre più user-friendly che permette di accedere velocemente alle sezioni informative e ai vari servizi offerti ad aziende e clienti.

Le pagine del portale sono più snelle e più veloci nel caricamento, garantendo un’esperienza utente ottimale sia su desktop che su dispositivi mobili.

I dati relativi agli ultimi anni mostrano che il franchising è un settore in crescita, come del resto evidenziato dallo studio realizzato dalla società di consulenza Nomisma per Assofranchising, l’Associazione Italiana del Franchising: l’attività del comparto nel 2023 ha avuto un impatto in termini di valore aggiunto di circa 37 miliardi di euro; di questi, circa 22 sono attribuibili all’azione diretta, circa 4 a quella indiretta e i restanti 11 all’indotto. L’impatto complessivo è del 2,2% del valore aggiunto generato dall’intera economia nazionale.

Il fatturato 2023 ha raggiunto i 30,9 miliardi di euro con una crescita del 7,1% rispetto al 2022 utilizzando una forza lavoro di quasi 253.000 addetti. Gli occupati sono circa 657.000 con un moltiplicatore finale di 2,6, vale a dire che ogni posto di lavoro attivato dal settore franchising ha contribuito all’occupazione di 2,6 lavoratori nel Paese. Sono stati generati 14,5 miliardi di euro di redditi da lavoro dipendente.

Scegliere il franchising conviene?

Negli ultimi anni, per svariate motivazioni, è aumentato il numero di italiani che hanno scelto di aprire un’attività per conto proprio oppure nel comparto franchising.

I dati del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) pubblicati sul portale ufficiale il 12 febbraio 2024, mostrano, per quanto riguarda l’anno 2023, che sono state aperte 492.176 nuove partite IVA. Rispetto al 2022, il numero di avviamenti in crescita ha riguardato le società di capitale (+0,8%) ed è il settore commercio quello che ha registrato il maggior numero di nuove partite IVA (18,2%).

Per quanto riguarda in modo più specifico il settore franchising, quali sono le motivazioni che rendono interessante l’apertura di un’attività in questo comparto?

Innanzitutto si deve considerare che ci si inserirebbe in un settore che ha registrato negli anni una crescita importante e costante.

Non va poi sottovalutato il fatto che si avvierebbe un’attività non da sconosciuti, ma contando sul sostegno di un marchio noto e presente con forza sul mercato; inoltre si ha la possibilità di usufruire di servizi quali formazione, arredi, software gestionali, supporto durante la fase di apertura e durante quella di gestione. Ci sono quindi minori incognite nel percorso rispetto a quelle relative a un’apertura di un’attività in proprio non in franchising.

Lavoroefranchising.com: un portale al servizio di entra od opera nel mondo del franchising

Fin dal momento della sua nascita, Lavoroefranchising.com si è distinta come una realtà che ha saputo rispondere in modo efficace alle esigenze delle varie aziende e degli utenti finali. Si tratta di un portale nel quale chi vuole aprire un’attività in franchising potrà trovare la risposta giusta alle proprie domande, una vera e propria guida per individuare il brand più idoneo alle proprie esigenze.

Il portale si contraddistingue anche per la ricchezza di informazioni aggiornate sul mondo del lavoro e del franchising e che gli utenti possono consultare gratuitamente. Si ha inoltre la possibilità di accedere a un’area dedicata al mondo del lavoro dove è possibile analizzare moltissime opportunità professionali e candidarsi per ricoprire un determinato ruolo.

In altri termini, gli utenti hanno sempre a disposizione numerose offerte di lavoro e ciò rappresenta un aiuto importante per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità professionali in linea con quelle che sono le proprie competenze e aspirazioni.

È presente anche un’area dedicata al settore franchising nella quale Lavoroefranchising.com mette a disposizione delle aziende uno spazio in cui è possibile evidenziare le proprie attività e le proprie offerte.

Un’azienda potrà rivolgersi a un target ben preciso di utenza (studenti, neolaureati, lavoratori dipendenti, imprenditori ecc.) e il portale è quindi un punto di riferimento in cui domanda e offerta possono incontrarsi in modo mirato ed efficiente.

Lavoroefranchising.com: le novità del restyling

Come accennato, per festeggiare in modo adeguato i propri 12 anni di attività, Lavoroefranchising.com ha recentemente introdotto diverse novità, anche stilistiche, che potessero facilitare la fruibilità del portale, rendendo sempre più accessibili le varie opportunità commerciali e le moltissime informazioni pubblicate.

Una novità importante è stato l’ampliamento della sezione dedicata agli utenti; l’obiettivo è quello rendere ancor più immediata la fruibilità dei contenuti, delle risorse e di tutti gli strumenti che possono risultare utili a chi sta valutando la possibilità di aprire un’attività nel comparto del franchising. Più immediato è anche l’accesso alle sezioni di supporto così da rendere più facile la scelta del settore sul quale puntare.

Le nuove sezioni introdotte sono ricche di guide molto dettagliate, esempio di casi di successo e consigli pratici per orientarsi al meglio nel mondo del lavoro e in quello del franchising.

Le ricerche sugli argomenti di interesse sono facilitate dal potenziato motore interno di ricerca; grazie a esso è possibile reperire le informazioni di cui si necessita in tempi molto rapidi grazie anche alla presenza di filtri sui risultati (regione, categoria e vari altri criteri).

L’opera di restyling e di rinnovamento ha rafforzato anche la presenza sui social media; ne conseguono una maggiore visibilità delle aziende e una maggiore possibilità di intercettare gli utenti necessari. Numerosi sono i contenuti mirati con le ultime novità del mondo del lavoro e del comparto franchising.

Il portale ha anche inaugurato una nuova newsletter con articoli esclusivi, notizie di settore, opportunità nel mondo del lavoro e nel comparto franchising ecc. Iscrivendosi alla newsletter, un utente riceve nella propria casella di posta elettronica informazioni aggiornate e rilevanti.

La promozione per festeggiare i 12 anni di attività

Per festeggiare i 12 anni di attività, Lavoroefranchising.com propone uno sconto del 50% sull’abbonamento a tutte le aziende che si iscriveranno al portale, un’opportunità interessante per tutte quelle realtà che vogliono aumentare la propria visibilità presso il loro pubblico target.

Fonte: https://www.lavoroefranchising.com/news/12-anni-di-lavoroefranchising-com-tante-novita-per-festeggiare-e-supportare-aziende-e-utenti/



