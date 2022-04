SOS Ambulanze. 118 ed ASL in codice rosso. Mancano medici, sanitari e mezzi sanitari per gli interventi

La situazione è al limite del collasso. Siamo giunti ad un punto di non ritorno con la mancanza di personale medico e con una riduzione dell’organico (da alcune settimane diversi turni sono coperti da un unico sanitario su tutta l’isola). A questo si va ad aggiungere l’assenza di un parco auto adeguato a servizio del PO Anna Rizzoli di Ischia, dove mancano persino le ambulanze, ormai tutte da rottamare o in coda dal meccanico di turno.

L’ASL ha portato via quelle prima in dotazione, scaricando ad Ischia vecchi rottami prima utilizzati in altri ospedali partenopei per altri sui e non le urgenze. Il sistema isolano da mesi è già passato da 13 a 7 unità e tra qualche settimana, se non saranno inviate nuove forze e medici, il Servizio di Pronto Intervento mobile riuscirà a tenere una sola postazione attiva, garantendo un solo medico per tutta l’isola invece di due. Al momento occorrono 6 persone per coprire tutti i turni.

Lo sporco gioco politico: distruggere il pubblico per favorire il privato

Serve più personale, servono più mezzi sanitari, servono più investimenti economici e soprattutto, investimenti razionali e necessari. Serve una guida capace e degna. Purtroppo queste questioni appaiono solo l’insieme dell’ennesima missione impossibile, atteso che gli obbiettivi sono altri.

Da un lato, l’assenza di personale e tutele per lo stesso personale anche sotto l’aspetto economico. Di conseguenza, i medici, dovendo garantire continuità assistenziale, si rifiutano di fare gli straordinari necessari a colmare l’atavica carenza di personale medico sulle ambulanze.

Dall’altro lato, la scelta sempre più marcata dell’ASL NA 2 di affidare quasi totalmente il servizio delle ambulanze ad associazioni private. Non certo una notizia nuova. Questo accade da decenni oramai. L’Italia tende ad appaltare, attraverso laute convenzioni, l’emergenza territoriale a cooperative e associazioni. La motivazione di ciò sarebbe nel solito ritornello del taglio alle spese, presupponendo, dunque, che esternalizzare il servizio comporti effettivamente un risparmio. Due realtà apparentemente diversi, ma legate a filo doppio. Una agenda politica amministrativa della nostra sanità che crea il problema per risolverlo motu proprio.

Obbiettivo privato

In primis, rendendo il servizio pubblico sempre meno attrattivo per i lavoratori e per gli utenti, privandolo di risorse, dequalificando le mansioni e sottopagando il personale e gestendolo in maniera del tutto irrazionale e scriteriato. In poche parole, organizzando la sua autodistruzione.

Parliamo, ovviamente, della esternalizzazione dei servizi in favore di operatori privati, come nel nostro caso, a cooperative e associazioni di volontari affermando che ciò comporterebbe un risanamento dei disastrati bilanci regionali.

In ciò sono funzionalmente nascosti, invece, i costi pagati dai lavoratori e dall’utenza isolana. Complici le istituzioni locali e la scarsa attenzione di una politica distratta e complice.

Sono decenni che questa mala gestione va avanti. Il pretesto del taglio dei costi non regge più. La carenza cronica delle ambulanze dell’Ospedale Rizzoli facenti parte del servizio sanitario ovvero e proprio è un dramma che ci affligge da tempo, nel disinteresse più totale. Ben prima che sulle nostre vite piombasse l’emergenza COVID. Questo dovrebbe suscitare qualche dubbio.

Obbiettivo privato. Il tortuoso giro economico delle ONLUS

L’esternalizzazione ASL crea un’emergenza nell’emergenza, tutta a spese dei lavoratori e degli utenti. Una manovra alla Houdini. Infatti, quanto le associazioni di volontari ricevono è incomparabile rispetto a quanto non ricevono i loro volontari sia gli autisti che gli infermieri.

Per 12 ore di lavoro le Onlus pagano 40€ agli autisti e 60€ agli infermieri. Il rimborso spese non può superare 150€ al mese.

Il risultato è che spesso le ambulanze Onlus non hanno a bordo infermieri, ma semplici soccorritori senza alcuna qualifica. Le associazioni, invece, percepiscono migliaia di euro, più il rimborso per le spese di manutenzione dei macchinari senza alcun tetto a fine mese. Risparmi e tagli, ma solo per chi lavora non per chi intesse affari con le istituzioni. Non è un caso se, non troppo tempo fa, nella lista delle Onlus a cui l’ASL NA 2 intendeva appaltare il servizio, sono comparse associazioni travolte da inchieste giudiziarie che hanno portato all’arresto di 12 indagati tra cui anche funzionari pubblici per aver favorito l’appalto.

Senza una logica apparente

È giusto dire che la carenza di personale ha più ragioni. I medici mancano effettivamente, lauree, sistemi universitari etc. Gli infermieri non vengono assunti o vengono assunti a tempo determinato o ancora con contratti “da volontari”, con guadagni di meno di dieci euro all’ora. In questa condizione di emergenza, le uniche risposte delle ASL sono state la richiesta di straordinari e lo spostamento di risorse da personale impiegato in altri servizi, spesso negli ospedali. Il caso delle ambulanze del Rizzoli è l’esempio lampante. Si utilizzano “risorse” per colmare i buchi generati, troppo spesso, senza tenere conto delle competenze. Un demansionamento costante. La situazione è kafkiana ed obbliga il lavoratore a tamponare

Le falle causate dalla mala gestione, dai sindaco che dovrebbe rappresentarli, dalla Regione Campania e le ASLNA2 Nord che dirige questo andazzo.

Un tritacarne in cui è impossibile ed assurdo rimanere. A farne le spese sono i pazienti, che non trovano nessuno a curarli nel servizio pubblico costretti pagare le cure private. Il caso del covid imboscato pur di trasferire il paziente è solo l’ultimo atto barbaro di un sistema alla deriva.