11 Ottobre: a Forio è già Natale!

Gaetano Di Meglio | Alcune settimane fa titolammo “famolo grande” circa la decisione del comune di Forio di puntare sul Natale 2023-24. Una scelta che va incontro a tutto quello che ci siamo sempre detto e che, ieri, al TTG (l’evento che riunisce i tour operator italiani) abbiamo visto praticato: si promuove il Natale con larghissimo anticipo. 75 giorni dal 25 dicembre. 58 giorni prima dell’8 dicembre, data per antonomasia che apre i festeggiamenti del Natale e che, dopo il ponte di Sant’Ambrogio, poi si collega alle ferie che iniziano il 22 dicembre.

Dopo la nostra prima pagina il dibattito si è fermato sullo stanziamento. Abbiamo parlato per settimane sulla scelta di stanziare 600 mila euro per il periodo natalizio. Vito Iacono ne ha stigmatizzato la scelta, molti altri hanno espresso la propria opinione circa l’opportunità e poi si arriva a ieri con le prime notizie. Tre grandi concerti sveltati, altri 2 da annunciare e la presentazione di un programma che prenderà corpo nelle prossime settimane.

Tutto questo, però, ci collega al passato. Siamo all’11 ottobre e parliamo di “Natale a Forio” o, per tenere fare contenti tanti altri, “Natale a Ischia”. E’ un fatto nuovo per tutti noi. E’ un passaggio importante per chi deve programmare e per chi deve costruire le sue attività turistiche e oggi ha già molta carne a fuoco.

Giusy Ferreri, Clementino e Dj Prezioso sono i primi 3 doni sotto l’albero di Forio a tutta l’isola. Tre date ufficializzate che potranno consentire la programmazione degli altri comuni e che, si spera, possano mettersi in scia e possano provare a cambiare paradigma natalizio.

Ci siamo sempre lamentati che eravamo in ritardo. Con Forio, oggi non lo siamo più. E l’11 ottobre possiamo dire “è già Natale”…