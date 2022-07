11 luglio 1982, la coppa più bella del mondo

Sandra Malatesta | Quel giorno fu un giorno speciale per un’ Italia che stava vivendo il terrorismo, che non godeva di fiducia a livello europeo e che cercava quasi una normalità di vita. Quella coppa del mondo è piaciuta più di altre vinte dall’Italia perché un’esplosione di gioia per qualcosa di inatteso, ha dato agli italiani l’orgoglio di essere persone capaci. Molte cose hanno contribuito a farci essere così presi ma anche, all’inizio del campionato, così scettici. Il grande Enzo Bearzot fu preso di mira. Criticato, anche minacciato a livello familiare, perché non ritenuto idoneo a guidare la nostra nazionale che veniva da una scadente qualificazione ai mondiali. Bearzot scelse Paolo Rossi in cui in quel momento nessuno credeva essendo stato due anni fermo, invece del capocannoniere Pruzzo mitico attaccante della Roma.

A un certo punto Bearzot scelse il silenzio stampa e restò isolato dal mondo dando il compito di portavoce al grande portiere quarantenne della Juventus, Dino Zoff. E lui parlava e faceva i resoconti con quel suo modo pacato e riservato di dire, e fu per noi tutti quasi l’intera squadra italiana. Ma Bearzot ebbe ragione e un Rossi che nelle prime partite, quasi non si reggeva in piedi, venne fuori e alla grande segnando reti decisive. Quel giorno, 11 luglio 1982, l’Italia sembrò ferma nel suo insieme, ma viva e speranzosa nelle case, nei bar dove tanti amici si riunirono. L’Italia vinse contro la Germania per 3 a 1 e il boato esploso allo stadio non riuscì a far passare in secondo piano l’esultanza di Sandro Pertini seduto accanto al Re di Spagna, che letteralmente saltò di gioia gridando e alzando le mani.

Quel suo essere spontaneo e vero tifoso lo consacrò come uomo incredibile prima che Presidente della Repubblica. Furono giorni che ricordo bene.Io da sempre appassionata di calcio, seguii tutte le partite e mi ritrovai senza unghie tanto l’ansia con cui seguivo. Uno squadrone che si mosse in gruppo e di cui oggi due sono morti. Paolo Rossi e Gaetano Scirea. Sono morti anche Bearzot e Pertini ma resta quel giorno che diede a noi tutti la certezza che quando si tratta di lottare per qualcosa, gli italiani sanno farlo credendoci. Io restai ammirata e legata a Enzo Bearzot perché lui capi che molti, diciamo nemici, erano tornati indietro per opportunismo e a lui non piacque questo. Uno dei giornalisti sportivi piu critico fu Gianni Brera che veramente a mio parere esagerò nei suoi giudizi. Tutti noi avemmo paura che Bearzot potesse non essere adatto, tutti ci arrabbiammo per la scelta di Pablito, ma tanti di noi vollero lo stesso sperare, anche imprecare a volte, e ci fu una vera e propria corrente a favore del grande Enzo.

Lui non si montò la testa, visse con gioia quella vittoria, e continuò a essere solo nel suo modo di vivere. Grande coerenza di un uomo che ci ha portati in vetta senza dire una parola e senza rispondere alle critiche e che nel mondo del calcio resta quasi un uomo raro. Capa tosta diremmo noi e fu proprio capa tosta, e molti di noi lo ammirammo per questo. Avrebbe potuto cavalcare l’onda ma non lo fece, coerente con sé stesso e l’immagine di un uomo perbene riscattò in parte quello che si diceva dell’Italia e degli Italiani. Ancora adesso mi viene da saltare ripensandoci e ripensando a quelle serate nelle varie case con tanti amici, cose buone da mangiare o nell’intervallo tra i due tempi o alla fine delle partite, con I nostri bambini piccoli a giocare felici tutti insieme e che spesso ci guardavano senza riconoscerci ogni volta che saltavamo.

Giorni che sono rimasti in me e in tanti amanti del calcio e che hanno reso quel mondiale “IL Mondiale” Stadio Santiago Bernabeu; 90000 spettatori Italia Germania Ovest 3 a 1 con reti di Rossi, Tardelli ( simbolo di quella sera con la sua esultanza) e Altobelli…per la Germania Breitner..Sandra