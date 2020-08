11 isolani alla Regione. Candidature dovute e politiche, altre nel peggiore dei modi e qualche candidato davvero impossibile

Gaetano Di Meglio | Se non ho saltato qualcuno (ma sarebbe colpa del candidato sconosciuto e non certo mia!), le isole alle Regionali correranno con diversi candidati. Una selezione, innaturale e in alcuni casi inspiegabile, che rende la giusta immagine del quadro ridicolo e patetico in cui è precipitata la classe dirigente della nostra isola.

Diciamocelo, siamo un’isola in coma e affidata ad una serie di piccoli politici dalla poltrona senza speranza e senza futuro che lascia spazio a nomi impossibili, a candidature senza ratio e che, purtroppo, penalizzano i territori.

Prima di leggere i nomi, però, è necessario fare una premessa. I nostri politici, quelli con tanti voti, sono tutti inginocchiati davanti alla sedia di Vincenzo De Luca e hanno atteso gli ordini. Tu voti a questo, tu voti a quello, tu voi a quell’altro.

Sindaci, assessori, consiglieri comunali e grandi elettori sono tutti legati, senza grosse aspettative, ai voleri del governatore De Luca. Il carro del vincitore è bell’assaje. E non importa se fino ad oggi quel vincitore se ne è fregato dei nostri territori, ci ha voltato le spalle in ogni occasione e, oltre agli atti dovuti e alle regole condivise, non ha fatto nulla. Anzi, volendo, ci ha solo fatto male. Ma che importa, il momento di gloria non si nega a nessuno.

E allora, ancora una volta, faremo la nostra donazione di voti ai vari Marrazzo, Casillo, Fiola e altri sconosciuti della terra ferma. Ma, attenzione, c’è un motivo: questi stranieri e invasori riescono a tenere in vita le caste locali. Si, il gioco del consenso non è mai calibrato sull’interesse del territorio o del candidato, ma è sempre e solo legato alla clientela, al piacere o alla politica di basso rango.

La lista dei candidati isolani la divideremo in due grandi tronconi. Da una parte chi della politica ne ha fatto una scelta, dall’altra, invece, gli avventurieri.

Con Caldoro Presidente, Fratelli d’Italia candidata l’ex consigliere comunale del Del Deo 1 a Forio, l’avvocato Iacono Restituta Cira. Donna con le idee chiare e determinata. Si candida supportata dal gruppo di Fratelli di Italia che Vincenzo Savarese porta avanti con sacrificio. Con “Alleanza di centro” il giovanissimo e simpatico Pellegrino Emilio Francesco. Una candidatura di cui bisogna ancora comprendere il perché, se non per la voglia di dire “io ci sono”.

Con De Luca Presidente, tenta l’avventura Mirabella Martina, moglie dell’avvocato foriano Salvatore Serpico. Il bacino elettorale di Franco Monti e l’attività dei CAF dovrebbero rappresentare la piccola dote portata alla causa del governatore uscente. Per Martina, dopo l’esperienza alle comunali di Forio, riecco una nuova campagna elettorale.

Con Luca Saltalamacchia, altro candidato governatore, Michele D’Ambra porta in campo l’esperienza e i valori di quella sinistra ormai persa nei ricordi di pochi nostalgici.

Con una storia di opposizione dura, senza sconti e sempre presente, Maria Grazia Di Scala (seconda in lista di Forza Italia), riprova l’affondo al seggio di Palazzo Santa Lucia conquistato già 5 anni. Unica candidatura “dovuta” tra tutte le altre, se non fosse altro che ci troviamo dinanzi ad un consigliere regionale uscente.

Sempre nel centro destra, con la Lega di Matteo Salvini, l’isola presenta due candidati. Severino Nappi e Vitale Pitone. Il primo, già assessore con Caldoro e candidato alle ultime politiche nel collegio uninominale della nostra isola, vanta una lunga esperienza. Il secondo, invece, verace casamicciolese che da tempo ha sposato la battaglia nazionale di Salvini, questa volta scende in campo misurando direttamente la sua forza.

Candidatura di partito e con ampie vedute, invece, è quella di Vito Iacono. La storia e i valori di una parte del cielo della politica di casa nostra torna in campo con il “Garofano rosso”. Vito Iacono, oltre alla storia sua personale di politico a Forio, di presidente del Forio Basket punta, però, a richiamare il voto di quel sentimento socialista degli anni d’oro.

Sfida difficile ma dovuta, quella del procidano Sebastiano Cultrera. Espressione dell’area riformista del morente PD, Cultrera è il candidato non solo di Procida (e in parte di Barano) ma anche di Energia democratica, la corrente all’interno del Partito Democratico che trova in Anna Ascani il suo leader.

Con De Luca Presidente, inoltre, c’è un’altra “sancirese”. L’assessore uscente con casa e parenti a Ischia, Lucia Fortini, infatti è una delle candidate preferite del governatore.

E siamo quasi alla fine della nostra lista.

Purtroppo la storia della politica è piena dei volta bandiera, dei traditori e di quelli che dimenticano, presto, quale sia stata la propria storia. Saltimbanco politici senza identità che, purtroppo, affollano la scena politica non solo della nostra nazionale ma anche della nostra isola

E’ questo il caso de IlQuaglia candidato con la lista “Fare democratico-popolari” con Vincenzo De Luca Presidente. E’ il vicesindaco di Casamicciola che ha cambiato il suo orientamento, ha tradito la sua maggioranza e ha dimenticato dove, fino a ieri, gli è stato consentito di fare clientela politica.

Nessuna coerenza e nessuna credibilità al vice di Giovan Battista Castagna che oggi, in un sol colpo, si è reso responsabile di tutto il disastro del terremoto casamicciolese.

Fino a ieri con la destra che non aveva fatto niente, oggi con la sinistra che non ha fatto niente. Oltre alle amenità di poco conto diffuse dai dipendenti delle partecipate sui giornali locali, va detto che con le regionali si è aperta la crepa nella maggioranza di Giovan Battista Castagna. Ignazio Barbieri sta già girando con i bigliettini dell’ex amico mentre Nunzia Piro ha iniziato a sottolineare la scorrettezza politica del vicesindaco. Un filo di tradimento che mina alla solidità della poltrona di Giovan Battista Castagna. Un colpo alle spalle del sindaco che, ora, è mascherato come azione condivisa.

Ma l’imbarazzo più grande de “IlQuaglia” è quello relativo alla propria storia. “Promosso” grazie alle influenze di Fratelli di Italia e da sempre uno dei delfini di Domenico De Siano, oggi si trova a portare i voti “comprati” negli anni con la politica della destra e di Castagna alla corte di Vincenzo De Luca. E, se al lettore manca ancora un dettaglio, è inutile sottolineare la candidatura della moglie nelle fila di Forza Italia alle ultime elezioni del comune di Ischia.