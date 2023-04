10ma Walk of Life per Telethon, con i Forti e Veloci a podio di categoria

Quinta gara dell’anno per i portacolori della Forti e Veloci isola d’Ischia che questa domenica 23 aprile hanno partecipato in 11 alla 10^ Walk of Life, gara con scopo benefico di raccolta fondi a favore della ricerca per “Telethon”. Circa 450 atleti alla partenza, in una bella mattinata di sole da piazza Plebiscito. Primo isolano e podio di categoria per Michelangelo Di Maio, buon rientro in gara dopo due mesi di pausa, 34 e 16 il tempo per percorrere poco meno di 9 km. Buona prestazione per Francesco Manzi che chiude in 37.08 seguito da Vito Amalfitano con il tempo di 39.07.

Buon test per il triatleta e podista Simone Conte che ha fatto la gara con Giovanni Iacono e Nello Del Deo, 42.08, 42.11 e 42.20 i rispettivi tempi. Sempre presenti Vito Russo, Giuseppe Iacono e Giuseppe Romeo che insieme a Giovanni Iacono e Vito Amalfitano hanno corso la quinta gara dall’inizio dell’anno, i loro tempi sono stati rispettivamente 44.41, 44.51 e 48.55. Anche per Daniela Amalfitano è stato un ritorno in gara dopo un lungo stop ed il tempo di 49.33 è molto incoraggiante per il futuro. Ritorna in squadra dopo qualche anno di pausa Anna Della Corte e nonostante i pochi allenamenti ha portato a termine la gara con il tempo di 59.19.

A breve ci saranno altre gare per i nostri atleti , per qualcuno di triathlon , con l’Aquathlon di Forio il 7 maggio e per altri ancora di corsa, con la 10 km al bosco di Capodimonte.