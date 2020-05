1000 mascherine e 500 spese solidali: la donazione alla Caritas di Ischia

Una donazione più che importante e che giungerà nelle case di ben 500 famiglie di Ischia in difficoltà dopo oltre due mesi di chiusura forzata delle attività e con prospettive incerte per il futuro immediato: così l’imprenditore Arcangelo Cola, titolare di Amarischia, ha dato in queste ore il suo significativo aiuto alla Caritas Diocesana di Ischia, in prima fila – attraverso l’attivismo di parroci e volontari – in questi mesi per individuare e sostenere le sacche di povertà dell’isola. “In questa circostanza così ardua l’iniziativa Amarischia for Caritas è stata per noi fondamentale – spiega Luisa Pilato della Caritas Diocesana di Ischia – La generosità dell’azienda ci ha infatti permesso di assicurare a ben 500 nuclei familiari un pacco pieno di pasta, olio, scatolame, biscotti, latte e altri beni, insieme a una coppia di mascherine, dispositivo di protezione essenziale e non facile da reperire a costi ragionevoli. Il coordinamento con la catena di supermercati Decò Ischia ha consentito di rifornire con rapidità ed efficienza la Caritas dei prodotti da inserire nei pacchi che in queste ore vengono distribuiti a partire dalle parrocchie”. Amarischia è specializzata nella produzione di liquori, tra cui quello, omonimo, di punta – nato da un’antica ricetta dei monaci del convento di Sant’Antonio – e di dolciumi. Per sostenere i volontari della Caritas l’Iban di riferimento è IT42B0103039931000002699787, intestato a “Diocesi di Ischia ufficio Caritas” (info 393 4421870 / 3939776674).