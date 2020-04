100 visiere per il Rizzoli, la consegna da parte dei ragazzi dell’Enrico Mattei

Elena Mazzella | Sono state consegnate nel primo pomeriggio di ieri le prime cento visiere protettive realizzate dai laboriosi maturandi dell’istituto E. Mattei del corso di Elettronica ed Automazione all’ospedale A.Rizzoli.

Ad effettuare la preziosa donazione, l’ideatore del progetto “Today for Tomorrow” Lorenzo Florio, accompagnato dalle insegnanti dell’istituto tecnico di Casamicciola prof.ssa Amarante e prof.ssa Di Meglio.

Il prezioso dono riservato al personale del nosocomio isolano impegnato in prima linea a fronteggiare l’emergenza Coronavirus è stato preso in consegna dal dott. Castagliuolo, che ha ringraziato questi giovani ischitani, congratulandosi per la loro ingegnosità con la quale mostrano tanta voglia di aiutare a fronteggiare un’emergenza che coinvolge tutti noi.

Una piena emergenza sanitaria che non ha fermato alcuni alunni del Mattei. Con la loro voglia di creare ed essere d’aiuto hanno deciso di tramutare la quarantena in una occasione per mettere al servizio della collettività passioni e competenze acquisite nel percorso scolastico. E non tardano ad arrivare richieste dei dispositivi di sicurezza prodotti dai ragazzi anche dalla terraferma.

E’ dalla voglia di scoprire, conoscere e approfondire che nasce l’idea di Lorenzo, maturando dell’Istituto Mattei di Casamicciola, vero motore dell’iniziativa, il quale si sentiva in dovere di mettere a disposizione della comunità la propria competenza:

“In questo periodo particolare, mi trovavo spesso a leggere notizie sui social e tra i vari articoli sono rimasto particolarmente incuriosito, visto il mio interesse per la tecnologia, dalla possibilità di realizzare supporti per visiere protettive con una stampante 3D”. Sono le parole di Lorenzo Florio, adolescente ischitano che dalla sua rinuncia alla libertà ne ha fatto nascere un pratico messaggio di altruismo coinvolgendo con la sua iniziativa molti suoi coetanei:

“Avendo a disposizione una stampante 3D a casa, mi sono subito attivato a prendere contatti e trovare le informazioni necessarie per fare le prime prove.

A questo punto ho capito che anch’io, con le mie capacità e le attrezzature a mia disposizione, potevo essere utile alla collettività.

All’inizio ho trovato supporto per il mio progetto da parte dei miei familiari, ma poi ho pensato che la cosa migliore fosse di rendere partecipi altri ragazzi come me. Quindi ne ho parlato con qualche amico, dopo alcune porte chiuse, altri ne sono rimasti entusiasti. Nel giro di pochi giorni abbiamo creato un piccolo team: c’è chi si occupa di promuovere il progetto sui social, chi sta realizzando video e chi ha subito ordinato una stampante 3D per incrementare la produzione; insomma ognuno mette a disposizione le proprie competenze.

Abbiamo deciso di creare una raccolta fondi per poter coprire il costo delle materie prime. Manodopera e buona volontà ce la mettiamo noi. Lo scopo della nostra iniziativa non ha fini di lucro, infatti tutte le visiere verranno donate, innanzitutto al personale dell’ospedale Rizzoli, poi le offriremo a protezione civile e forze dell’ordine e a quanti, offrendo un servizio alla collettività, ce ne faranno richiesta.

La scelta del nome del progetto “Today for Tomorrow” (T4T) vuole proprio rappresentare il nostro impegno di oggi per un domani più sicuro e migliore per tutti.

Al momento abbiamo realizzate un 200 visiere complete più altrettante in fase di assemblaggio, ma la produzione è a ciclo continuo.

Dopo queste prime 100 visiere consegnate ieri al Rizzoli, la produzione non si ferma. Abbiamo avuto anche già le prime richieste fuori dall’isola, ma ovviamente daremo priorità alle varie associazioni di volontariato presenti sull’isola”.

Il progetto Today for Tomorrow (T4T), realizzato e coordinato da LORENZO FLORIO alunno del corso di elettronica ed automazione dell’istituto ENRICO MATTEI si avvale della collaborazione con studenti dell’isola tra i quali GiadaFlorio, Giuseppe Base e LuigiVitolo con il supporto di docenti tra cui AntonioGrieco, CarmineGrasso, Anna Amarante e MariaDi Meglio. Il lodevole progetto ideato e realizzato completamente a distanza, grazie alla collaborazione di docenti e allievi rappresenta un chiaro esempio di DAD.

“Questi giovani maturandi dell’indirizzo di Grafica hanno letteralmente rivoluzionato la didattica a distanza” sottolineano i tutor. Grazie alla loro praticità infatti, gli studenti hanno abolito le barriere poste dai monitor e sono riusciti a realizzare dispositivi di sicurezza lavorando da casa a ciclo continuo seguiti passo per passo dai loro insegnanti. “Today for tomorrow – T4T, è un lodevole progetto ideato e realizzato completamente a distanza, un chiaro esempio di didattica a distanza” si spiega il prof. Grieco. “Un progetto distribuito sulla rete con il contributo di allievi e docenti del corso di elettronica del Mattei! Una sperimentazione che ne ha dimostrato la fattibilità realizzativa (di ben 40 visiere al giorno prodotte) per poi distribuirle a titolo completamente gratuito a medici e ospedali. Questa idea verrà poi discussa durante l’esame di stato”.

Il MATTEI di CASAMICCIOLA si prepara ad avviare la stampa in 3D di supporti per visiere donate gratuitamente da utilizzare non solo presso l’ospedale Rizzoli che ad Ischia combatte il Coronavirus, ma anche dagli enti e dalle associazioni che ne faranno richiesta.

Il team sta procedendo con la realizzazione in maniera autonoma alla produzione di circa 45 dispositivi al giorno per ogni stampante.

L’emergenza Covid-19 – oltre che per l’assoluta novità dell’obbligo di distanziamento sociale ed isolamento ha portato a far fronte ad una elevata richiesta di materiale sanitario e nella fattispecie di dispositivi di protezione da fornire a medici, infermieri e personale sanitario, ma anche a tutte le forze dell’ordine, le associazioni e gli enti che stanno fronteggiando l’emergenza. La crucialità di queste figure impone di rendere il loro lavoro, già durissimo, sicuro e protetto.

Un ringraziamento speciale al Preside Antonio Siciliano che si è mosso in prima linea per la divulgazione e l’appoggio di questa iniziativa.

Per finanziare il lodevole progetto è stata aperta una raccolta fondi per coloro che vorranno contribuire all’acquisto del materiale necessario alla produzione delle visiere (https://www.gofundme.com/f/visiere-protettive-per-chi-ne-ha-bisogno).

Per contatti ed aggiornamenti, consultate i profili social o scrivete alla mail ufficiale:

https://www.facebook.com/Today.for.Tomorrow.T4T

https://www.instagram.com/today.for.tomorrow.t4t

t4t.today.for.tomorrow@gmail.com