10 Trucchi per mantenere una bella pelle anche in estate

L’estate è una stagione meravigliosa, ma le temperature elevate possono essere molto stressanti per la pelle. Il sole, il sudore e la salsedine possono causare problemi alla pelle, come bruciature, secchezza e desquamazione. Tuttavia, ci sono alcuni trucchi che puoi utilizzare per mantenere la tua pelle fresca e radiosa anche durante i mesi estivi, alcuni suggeriti da Tre Pi Profumerie online.

1. Proteggi la pelle dal sole

Il sole è uno dei fattori più dannosi per la pelle. L’esposizione eccessiva può causare arrossamenti, scottature, rughe e persino problemi più importanti alla pelle.

Pertanto, è davvero importante proteggere la tua pelle dalla luce solare diretta o indiretta, utilizzando una crema solare con un fattore di protezione solare (SPF) di almeno 30.

Il consiglio di Tre Pi è: applica la crema solare almeno 15-20 minuti prima di uscire al sole e riapplicala ogni 2-3 ore o dopo ogni bagno.

2. Utilizza creme idratanti leggere

L’estate può rendere la tua pelle secca e disidratata. Inoltre, l’aria condizionata, che spesso usiamo per combattere il caldo, può ulteriormente seccare la pelle. Usa una crema idratante leggera, a base di acqua, che non ostruisca i pori. Assicurati di idratare la pelle del viso e del corpo almeno due volte al giorno, preferibilmente dopo la doccia o il bagno. In commercio esistono tante diverse creme idratanti leggere e dagli inci molto naturali.

3. Bevi molta acqua

Mantenere la pelle idratata è fondamentale per la sua salute e il suo aspetto. Bere molta acqua durante l’estate può aiutare a mantenere la pelle idratata dall’interno, rendendola morbida e luminosa. Inoltre, l’acqua aiuta a mantenere la pelle fresca e a prevenire la comparsa di brufoli e altri problemi della pelle.

4. Evita il trucco pesante

Durante l’estate, il trucco pesante può fondersi con il sudore e ostruire i pori, causando brufoli e fastidiosi punti neri. Usa invece trucchi leggeri come una BB cream o una polvere trasparente per uniformare il tono della pelle. Inoltre, evita l’uso di prodotti per la pelle a base di olio, che possono peggiorare la tenuta del make-up durante la stagione calda.

5. Usa un detergente delicato

L’estate può portare alla produzione di una maggiore quantità di sebo sulla pelle, che può causare brufoli e altre imperfezioni. Usa un detergente delicato per la pulizia della pelle, che rimuova efficacemente il trucco e lo sporco senza privare la pelle del suo olio naturale. In commercio esistono numerosi prodotti, come ad esempio mousse detergenti a base naturale che lasciano la pelle perfettamente detersa rispettandone il PH.

6. Fai esfoliazioni regolari

L’esfoliazione regolare aiuta a rimuovere le cellule morte della pelle ed a migliorare la circolazione sanguigna. Tuttavia non bisogna abusarne, l’esfoliazione troppo frequente può danneggiare la pelle. Esfolia il tuo viso e il tuo corpo una volta alla settimana per mantenere la pelle liscia e luminosa. Usa un esfoliante delicato a base di zucchero o sale per il corpo e un esfoliante delicato per il viso con acido ialuronico che contemporaneamente mantenga l’idratazione del viso.

7. Evita il fumo e l’alcol

Il fumo e l’alcol possono danneggiare la pelle in molti modi. Il fumo può causare rughe premature e la perdita di elasticità della pelle, mentre l’alcol può disidratare la pelle e causare infiammazioni. Evita di fumare e limita il consumo di alcol per mantenere la tua pelle sana e radiosa.

8. Mangia cibi sani

Una dieta equilibrata e sana può aiutare a mantenere la tua pelle sana e luminosa. Mangia cibi ricchi di antiossidanti, come frutta e verdura, che aiutano a combattere i radicali liberi ed a prevenire danni alla pelle. Inoltre, evita cibi grassi e zuccherati, che possono causare brufoli e infiammazioni della pelle.

9. Usa abiti protettivi

Oltre alla crema solare, usa abiti che durante le ore più roventi ti aiutino a proteggere la pelle dal sole. Indossa abiti a maniche lunghe e pantaloni leggeri, se possibile, e usa un cappello a tesa larga per proteggere il viso e il collo dal sole. Inoltre, evita l’esposizione al sole durante le ore più calde della giornata, quando il sole è più forte.

10. Riposa bene

Il sonno è importante per la salute della pelle. Durante il sonno, la pelle si ripara e si rigenera, producendo collagene e altri nutrienti che mantengono la pelle giovane e sana. Assicurati di dormire almeno 7-8 ore ogni notte per mantenere la tua pelle sempre più fresca e radiosa.

In conclusione, l’estate, come tutte le stagioni, può nascondere alcune insidie per la pelle ma, seguendo questi semplici trucchi, puoi mantenere il suo stato ed il suo aspetto più sano.

Con questi accorgimenti, puoi goderti l’estate con una pelle fresca e luminosa.