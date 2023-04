10 mila euro ad una ditta di Salerno per dirci quanto costa il servizio di AMCa

Ugo De Rosa | Il Comune di Casamicciola deve indire una nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana, tuttora gestito dall’AMCa (con i risultati che conosciamo) in virtù della proroga fino al prossimo 30 aprile. Un nuovo contrato di appalto che dovrà prevedere una clausola risolutiva in caso di attivazione della gestione da parte dell’ATO, l’Ente d’ambito operativo istituito dalla Regione ma finora rimasto sulla carta.

Ad ogni modo prima di procedere all’indizione della gara, è necessario provvedere all’aggiornamento e redazione del Piano Industriale e degli altri atti. Compiti per i quali il rup, il responsabile dei Lavori Pubblici ing. Michele Maria Baldino, ha ritenuto necessario affidare i relativi servizi di ingegneria ed architettura a professionista esterno. L’oggetto dell’affidamento contempla “L’aggiornamento e la redazione del Piano Industriale, del capitolato speciale i e documenti ad essi connessi e/o conseguenti comunque necessari per la corretta e completa gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e l’igiene urbana”.

Una serie di compiti a quanto pare alquanto complessi che comprendono anche l’analisi dei costi di gestione. L’ing. Baldino nella determina a contrarre elenca le attività da eseguire, ad iniziare dall’esame della realtà territoriale, che comprende le caratteristiche geomorfologiche e anche i calendari di effettuazione dei servizi. Necessaria anche una relazione tecnico-economica preliminare, come pure l’organizzazione di incontri pubblici con i cittadini per recepire problemi e suggerimenti (questo sicuramente un aspetto positivo). Si passerà poi alla relazione tecnico-economica definitiva/esecutiva, che dovrà tenere conto delle criticità legate al sisma del 2017 e all’alluvione di novembre scorso. emerse soprattutto a seguito dei tragici eventi legati al Sisma del 21 agosto 2017 ed all’alluvione del 26 novembre 2022. Nell’elenco figurano anche l’organigramma del personale, il parco automezzi, le caratteristiche del cantiere operativo e infine l’analisi dei costi d’investimento e di gestione.

Inevitabile che a questo punto si dovesse ricorrere ad un affidamento esterno, «per carenza in organico di figure professionali con adeguata qualificazione e conoscenza della materia».

L’importo per tali servizi è stato calcolato in 10.000 euro oltre Iva e Cassa. Sottosoglia e dunque Baldino ha proceduto con l’affidamento diretto sul Mepa, chiedendo un’offerta a tre operatori: “3iprogetti S.r.l.”, ing. Cristina Caramiello e ing. Vitiello Gaetano. Hanno risposto solo in due: “3iprogetti” con una offerta di 9.800 euro e l’ing. Vitiello Gaetano offrendo 8.500 euro.

Baldino ha scelto la prima, anche se di importo superiore, ritenendo che dall’analisi dei requisiti tecnici richiesti e del curriculum «risulta più congruente e garantisce una miglior riuscita del lavoro».

I servizi sono stati dunque affidati alla società di Salerno per la spesa complessiva di 12.434,24 euro. Il tutto solo per preparare la nuova gara…