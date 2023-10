10 km Filk Flok , a Caserta anche i Forti e Veloci in gara

Domenica 29 ottobre in piazza Carlo III, davanti la Reggia di Caserta, si è tenuta la “Flik Flok” festa di sport organizzata dalla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” e patrocinata dal Comune di Caserta, giunta ormai alla ventesima edizione.

Alla gara hanno partecipato anche 5 atleti della squadra isolana dei “Forti e Veloci”. Ottimo ritorno in gara per Vincenzo Maltese e Raffaele Colella che dopo mesi di assenza chiudono i 10 km in 45’.34” e 46’.02”.

Ancora una domenica di gara per Nello Del Deo e Giuseppe Romeo alla terza nel solo mese di ottobre , dopo le sue mezze chiudono i 10 km in 47.32 e 53.04. Anche Vito Russo continua con una buona costanza la sua stagione podistica chiudendo la sua gara in un’ora esatta.

Il prossimo appuntamento per la squadra sarà la gara del 10 dicembre per la Pomigliano per “Telethon”.