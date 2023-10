10 anni e 2 mesi di reclusione per l’aggressione a Boris Boffelli

Gaetano Di Meglio | Il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, il dott. Nicola Marrone, ha emesso una sentenza pesantissima per i fratelli Pettinati che il 21 agosto dello scorso anno hanno ferito Boris Boffelli mentre lavorava all’Hotel President di Ischia. Una condanna, quella del GIP, che è andata ben oltre la richiesta del pubblico ministero che si era fermato a 2 anni e mesi 6 di reclusione per entrambi. Tuttavia, però, il giudice Marrone è andato molto oltre.

E, contestata recidiva per Gennaro ed applicato per entrambi l’aumento per continuazione e la diminuente per il rito condanna ha condannato PETTINATI Cito alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione e l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque mentre ha condannato PETTINATI Gennaro alla pena di anni 5 e mesi 10 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, nonché, durante l’esecuzione della pena, in stato di interdizione legale. Il dispositivo, inoltre, prevede che PETTINATI Ciro e PETTINATI Gennaro in solido debbano risarcire dei danni patiti BOFFELLI Boris da liquidarsi in sede civile e ha liquidato il suo favore una provvisionale immediatamente esecutiva € 30.000,00.

I fratelli Pettinati, sono stati processati con il rito abbreviato, ovvero quel procedimento che consente all’imputato di essere giudicato esclusivamente sulla base degli atti raccolti nel corso delle indagini e contenuti nel fascicolo del pubblico ministero che viene scelto, nella maggior parte dei casi, quando si ha le spalle al muro e quando si è certi della condanna. Il rito, oltre alla riduzione delle tempistiche del processo, ovviamente, garantisce fin da subito la riduzione di un terzo della pena. E, in questo caso, l’abbreviato poteva essere l’unica occasione per evitare una condanna ancora più grave di quella inflitta. Per i due fratelli, ovviamente, sarà fondamentale ricorrere in Appello per provare a ridurre la pena.

La storia di Boris Boffelli, noi de Il Dispari ve l’abbiamo raccontata ad un anno di distanza con una toccante intervista al protagonista che per gli aspetti penali ha potuto contare sulla difesa dell’avv. Massimo Stilla fin dal primo momento.

LA STORIA

Il 22 dicembre del 2022, il dott. D’Angelo, ha rinviato a giudizio PETTINATI Ciro e PETTINATI Gennaro in ordine ai seguenti reati: “del delitto p. e p. dall’art. 110, 612, comma 1^ e 2^, in relazione all’art. 339, codice penale perché, in concorso tra loro, nell’erronea convinzione che Boffelli Boris avesse fatto delle avance alla moglie di Pettinati Ciro. Pettinati Ciro, dopo aver raggiunto Boffelli Boris nella sala da pranzo dell’Hotel President, senza alcuna sollecitazione e d’impulso, pronunciava la frase minacciosa “Fatti dire due parole” e lo colpiva con un pugno al viso, a seguire, Pettinati Gennaro, sopraggiunto sul luogo, colpiva nuovamente Boffelli Boris, con una bottiglia di vetro al capo, infine, entrambi i germani continuavano a colpire con calci e pugni Boffelli Boris, cagionandogli le lesioni di cui al capo b), e dopo essere stati allontanati dalla P.O. da alcuni colleghi del Boffelli Boris, Pettinati Ciro proferiva in aggiunta la seguente frase «TI ammazzo così la finisci di infastidire a mia moglie”, così minacciando un danno ingiusto alla persona.

Con l’aggravante aver commesso il fatto con armi e da persone riunite e perché, con la condotta di cui al capo a) e al fine di commettere il delitto, cagionavano a Boffelli Boris le lesione personali, accertate nel corso dei ricoveri effettuati in ospedale, come di seguito specificate: “Fratture chiuse relative al cranio o alla faccia unitamente con altre ossa, senza menzione di traumatismo intracranico, stato di incoscienza, contusione del globo oculare occhio dx”, guaribili entro gg. 45; Lacerazione dell’occhio non specificata; Occhio spento, ipotono. Con l’aggravante di aver procurato, con la lesione all’occhio destro l’indebolimento permanente del senso della vista e con l’aggravante di aver determinato la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Con l’aggravante di aver agito con una bottiglia e quindi con un’arma, in quanto strumento atto ad offendere, e più persone riunite. Perché, in relazione all’aggressione di cui al capo a), senza giustificato motivo, portava, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, ovvero la propria camera d’albergo, una bottiglia di vetro, strumento atto a offendere. Con recidiva reiterata per reati della stessa indole per Pettinati Gennaro”.

L’AGGRESSIONE

Il 21 agosto 2022, verso le ore 13.20, il Boris Boffelli si trovava all’interno della sala dell’”Hotel “President”, ove stava svolgendo regolarmente il proprio turno di lavoro con la mansione di chef de rang e mentre stava ai tavoli per prendere le comande dai clienti, all’improvviso e senza alcun valido motivo, si avvicinava un cliente dell’albergo, poi identificato in Ciro Pettinati, che, rivolgendosi in modo aggressivo diceva testualmente “Fatti dire due parole” e, contemporaneamente, iniziava a colpirlo con pugni al viso.

Boffelli cercava di reagire per allontanare l’aggressore da se quando, all’improvviso, sopraggiungeva, alle spalle, il Gennaro Pettinati che lo colpiva violentemente alla testa con una bottiglia di vetro. A seguito del violento colpo subito, Boffelli cadeva a terra tramortito e i due imputati, non contenti, continuavano a colpirlo con calci e pugni, anche al volto, facendo fuoriuscire un copioso flusso di sangue. Solo grazie al tempestivo intervento dei colleghi di sala, Boris veniva “liberato” dalla vile aggressione e mentre i fratelli Pettinati venivano allontanati, il Pettinati Ciro continuava ad inveire verbalmente profferendo le testuali parole “Ti ammazzo così la finisci di infastidire mia moglie”. A causa delle gravi lesioni subite, e dalla inarrestabile perdita di sangue, Boffelli veniva immediatamente trasportato presso l’Ospedale “Rizzoli” ma, a causa delle gravi ferite riportate, veniva trasferito, di urgenza presso la struttura specializzata l’”Ospedale del Mare” di Napoli.

LE DICHIARAZIONI

Il primo a confermare i fatti, durante le indagini è stato Ciro Napolano, Chef de Rang dell’Hotel President che, escusso a S.I.T. nell’immediatezza dei fatti, ha affermato che: “verso le ore 13.10 circa, ho visto sopraggiungere all’ingresso della sala due clienti che in modo spedito si sono avvicinati al mio collega Boris che era di spalle. Uno dei due con estrema violenza colpiva ripetutamente Boffelli con pugni al capo e con calci al corpo facendolo cadere a terra, mentre il secondo, dopo aver preso una bottiglia di vetro d’acqua da uno dei tavoli, lo colpiva violentemente alla fronte. A questo punto io e il mio collega Antonio Mellusi e il mio collega Caldarola Gennaro siamo subito intervenuti per cercare di sedare l’aggressione”. Dello stesso tenore le dichiarazioni del sig. Caldarola Gennaro: “mentre mi accingevo ad accompagnare dei clienti al tavolo, notavo due soggetti aggredire Boffelli con calci e pugni. Boris, nel cadere a terra veniva colpito da uno dei due aggressori, il quale sferrava una bottiglia di vetro contro il capo. Nonostante ciò, i due soggetti continuavano la loro aggressione continuando a sferrare con calci e pugni”. Anche l’altro collega, Antonio Mellusi, escusso a S.I.T. sempre in data 21 agosto 2022 ha dichiarato che “mi trovavo presso la sala da pranzo per portare le pietanze ai clienti, all’improvviso, notavo due clienti che si avvicinavano velocemente con atteggiamento minaccioso verso Boris. Uno dei due dopo essersi avvicinato lo colpiva violentemente con pugni al capo e calci al corpo facendolo cadere a terra e in questo frangente l’altro cliente afferrava una bottiglia in vetro di acqua da un tavolo colpendo con violenza”

IL MOVENTE E IL TERRIBILE ERRORE DELLO SCAMBIO DI PERSONA.

Questa circostanza cambia poco la gravità dei fatti, tuttavia, sapere di essere stato aggredito per uno scambio di persona, ovviamente, rende il tutto più difficile da accettare. Nella memoria dell’avv. Stilla, ancora, si legge che “Boffelli aveva subito compreso che era stato vittima di qualche equivoco o, più precisamente, di uno scambio di persona perché era certo di non aver infastidito la moglie di nessuno dei due. Infatti, per il tramite del collega Antonio Mellusi, aveva scoperto, successivamente, che, proprio la mattina dell’aggressione, l’altro collega di sala, il teste Napolano Ciro, durante il servizio della colazione aveva chiesto il numero di telefono alla moglie del Pettinati Ciro”. Circostanza, questa, che conferma lo stesso Pettinati: “Solo successivamente mi sono reso conto, per il tramite del mio difensore di fiducia, che probabilmente ho commesso un errore di persona”.

GLI INTERROGATORI DEGLI IMPUTATI.

Un passaggio decisivo e formativo della sentenza è stato quello degli interrogatori a cui si sono sottoposti i due imputati e durante i quali, è chiaro, hanno ammesso completamente le proprie responsabilità “anche se con versioni che non hanno trovato riscontro negli atti acquisiti al fascicolo del rito prescelto”.

AGGRESSIONE PREMEDITATA

Ciro Pettinati aveva dichiarato “Ammetto la responsabilità degli addebiti e credo di aver agito per impulsività”. Per l’avv. Stilla, però, contrariamente a quanto dichiarato, l’imputato ha agito con assoluta premeditazione come emerge pacificamente dalla denuncia-querela del 24 agosto 2022 della signora Capozzoli Giulia (moglie del Pettinati) e, in particolare, dalla lettura della medesima emerge che la denunciante, alle ore 9.30 circa, aveva confidato al marito che era stata appena molestata da un cameriere dell’albergo mentre era andata a prendere la colazione. A seguito di tale racconto, poi, la signora Capozzoli dichiara che “Mio marito ovviamente voleva scendere subito per richiamare questa persona ma io l’ho implorato di non farlo temendo il peggio ed è stato con me fino alle ore 11,00 dopo mio marito è uscito dall’albergo – evidentemente per sbollire l’arrabbiatura – ed è ritornato per ora di pranzo”.

VERSIONE NON CREDIBILE

Allo stesso modo, non è credibile la versione fornita dall’imputato secondo cui: “non era mia intenzione aggredire e/o litigare con Boffelli Boris, ma solo ricevere chiarimenti sull’accaduto. Difatti, ho invitato il sig. BOFFELLI Boris ha seguirmi all’esterno della predetta sala ristorante per parlarci in privato, ma tenuto conto del suo disinteresse mostrato alla mia richiesta, ho provveduto a strattonarlo nel tentativo di trascinarlo all’esterno della sala e come contro reazione il BOFFELLI mi ha dato unO schiaffo”. Non vi è dubbio che tali affermazioni non abbiano trovato riscontro dagli atti di indagini.

LA BOTTIGLIATA FATALE

E’ ancora la memoria dell’avv. Stille che fa chiarezza anche su come i fratelli Pettinati hanno raccontato i fatti: “false e prive di riscontro le ulteriori affermazioni del Pettinati Ciro che ha cercato di addossarsi la responsabilità circa il colpo inferto alla testa del Boffelli mediante l’utilizzo della bottiglia (per evitare, è chiaro, la recidiva al fratello!). Sul punto, l’imputato ha dichiarato che “Mio Fratello, Gennaro, ha colpito Boris con un pugno al viso e poi a sua volta è stato aggredito da Boffelli, che provvedeva a farlo precipitare al suolo. A seguire mio fratello veniva colpito da Boffelli e da altri due camerieri presenti in sala. Vista la situazione, sono intervenuto in soccorso di mio fratello, colpendo alla nuca il Boffelli Boris con una bottiglia presente nella predetta sala”. Tali affermazioni non corrispondono alla realtà dei fatti perché è emerso pacificamente che è stato Gennaro Pettinati a colpire Boris alla testa con la bottiglia di vetro.