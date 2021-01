10 anni di Todis Ischia! Auguri

Luigi Iacono è figlio d’arte o meglio, nipote d’arte e oggi con il suo Todis Ischia compie 10 anni. Un traguardo importante per un imprenditore del settore alimentare che, con determinazione, porta avanti l’impresa di famiglia.

Dopo l’MD di Barano, inaugurato la scorsa primavera in piena pandemia, bis di successi con il “compleanno” di Todis Ischia.

“Quando il 22 gennaio del 2011 abbiamo iniziato questo viaggio il mondo era completamente diverso da quello che viviamo oggi. Sono trascorsi 10 lunghi anni e ci avete visto crescere. Grazie! Giorno dopo giorno abbiamo provato ad offrirvi il nostro meglio. Sempre. Ma il vero tesoro di questi anni sono stati i vostri sorrisi. Alla cassa, tra gli scaffali, al banco frutta o al banco salumi ci siamo ritrovati in buona compagnia: la vostra! L’ultimo anno è stato difficile per tutti ma insieme ne stiamo venendo fuori. Per questo compleanno ci siamo regalati un nuovo punto vendita e tra pochi giorni inizieranno i lavori. Ma ora è tempo di festeggiare: Tanti auguri a Noi. Tanti auguri a voi. Tanti auguri Todis Ischia!”