1 settembre la verità sul parroco di San Vito. Ieri l’annuncio dal pulpito

Dopo la morte di Don Giovì, come tutti sanno, la parrocchia di San Vito a Forio si è trovata a vivere momenti di confusione e sconforto. Affidata a Padre Nunzio e con il cuore che batte per Don Giuseppe Nicolella, i venti di cambiamenti hanno spirato forte e hanno confuso i fedeli foriani che, diciamocelo, erano ancora sotto gli effetti dell’azione di forza del Vaticano con la dissoluzione nel nulla del diritto di Patronato.

Una mossa, quella che Lagnese organizzò e che difese con i denti in Vaticano contro Del Deo e le sue mosse.

Ora che il “patronato” non c’è più, Pascarella (o chi al suo posto) è libero di decidere in autonomia chi sarà il nuovo “pastore” di San Vito (al pari di quello che prenderà la guida della Parrocchia di Casamicciola oggi affidata a Don Gino Ballirano).

Durante la messa di ieri, Padre Nunzio ha comunicato ufficialmente che dal prossimo primo settembre sarà il nuovo parroco di Grumo Nevano. A questo punto, ovviamente, è certo che entro settembre ci sarà una nuova nomina e Forio saprà chi sarà il nuovo pastore dopo Don Giovì.

Nel frattempo, però, tra lo scandalo e i rumors che sempre aleggiano in quelle che sono le pratiche della Chiesa, c’è una voce insistente che vuole Don Cristian Solomonese in pole position verso Forio. Una storia pubblicata ieri, tra l’altro, ha fatto drizzare li animi dei foriani.

I più puristi si sono interrogati sull’atteggiamento del “pastore” e sulla testimonianza che diffonde, altri, invece, più maliziosi si sono soffermati sulla icona classica di San Vito. Un’iconografia che vuole un cane ai piedi della statua. Qual è il messaggio secondario, dopo il buona domenica e “l’amore per te non si scrive su un foglio”? Il foglio della bolla per la nomina a parroco? Staremo a vedere (o sarebbe meglio non vedere)