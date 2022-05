1 Maggio: 38.500 transiti, tra speranza e ripresa

Sulla grande ripresa del turismo è intervenuta ancora la Guardia Costiera di Ischia agli ordini del TV Antonio Cipresso che ha diffuso il consueto bollettino dei transiti da e per l’Isola d’Ischia nei giorni caldi.

Non è stato sicuramente un 1° maggio da “sold out”, ma sicuramente il territorio ha registrato un boom di presenze nonostante i suoi limiti ed i “preparativi“ ancora in corso.

I dati afferenti i transiti sulle vie del mare e nei tre porti di Ischia, Casamicciola Terme e Forio che vanno dal 29 aprile 2022 al 01 maggio2022 parlano di ben 38.500 transiti passeggeri con 20.150 passeggeri in arrivo e 18.400 passeggeri in partenza. Nello specifico sono stati 1790 veicoli in arrivo e con un dato di poco meno inferiore sono stati registrati 1771 veicoli in partenza.