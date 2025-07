1 luglio 2025, per Forio una data storica. Tornano i Carabinieri

La giornata di ieri ha segnato una data storica per Forio. E’ infatti divenuta operativa la Stazione dei Carabinieri ubicata nell’immobile di Via Giovanni Castellaccio al civico 70.

Un presidio temporaneo in attesa della nuova sede definitiva che verrà realizzata al Rione Genala nei locali che il Comune cederà all’Arma, che provvederà poi ai complessi lavori di adeguamento. Intanto, però, dopo la cerimonia di inaugurazione tenutasi ieri mattina, nel comune del Torrione c’è nuovamente una Stazione della Benemerita, operativa nella fascia oraria 8.00-22.00.

Questa nuova sede nel quartiere di Monterone, completamente rinnovata e dotata di attrezzature moderne, si trova a pochi passi dal centro storico. All’esterno sono disponibili due stalli per la sosta dei veicoli militari. Il Comune di Forio ha sottoscritto un contratto di locazione con il proprietario con durata fino al 14 luglio 2030 e analogo arco temporale è previsto per la cessione in comodato d’uso gratuito all’Arma.

Un traguardo importantissimo per il paese, che attendeva il ritorno dell’Arma dal lontano 2014, quando i carabinieri furono costretti a lasciare la ormai vetusta sede di Corso Matteo Verde, trasferendosi presso la Stazione di Casamicciola Terme alla località Fundera.

L’assenza di un presidio fisso si è fatta sentire in questi anni per residenti, ospiti, commercianti, non solo durante la stagione estiva e nonostante il costante impegno comunque profuso dai militari per garantire la sicurezza.

Stani Verde è riuscito nell’impresa, sciogliendo al contempo anche il “nodo” della caserma che doveva sorgere al Capizzo, il cui grezzo, dopo il fermo dei lavori negli anni ’90, è rimasto abbandonato per tutto questo tempo e ora invece è stato ceduto al Comune per ospitare la nuova sede municipale.

LA COMUNITA’ DEVE ESSERE GRATA AL GENERALE LA GALA

Tornando alla data del 1 luglio 2025 che ha segnato il ritorno dell’Arma a Forio, si tratta sicuramente di un traguardo importantissimo che è stato possibile raggiungere grazie alla sinergia tra l’Ente foriano e la Benemerita.

Ma si può affermare che difficilmente l’iniziativa si sarebbe concretizzata senza l’impegno personale del Comandante della Legione Carabinieri Campania, Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala. Da sempre vicino alla nostra isola, ha avuto un ruolo più che attivo nella riapertura della Stazione a Forio. Il suo interessamento e la sua determinazione hanno così consentito di superare ogni ostacolo e arrivare al giorno dell’inaugurazione. Una vicinanza, quella del Generale La Gala, espressione di una sensibilità e consapevolezza delle esigenze del territorio che vanno anche al di là delle prerogative del suo ruolo. Il comune più esteso dell’isola d’Ischia non poteva essere lasciato senza una presenza fissa dell’Arma, penalizzante per la comunità foriana e fonte di criticità in particolare nella stagione estiva, quando la popolazione subisce un notevolissimo incremento con la presenza di turisti e villeggianti. Tutti questi problemi sono ora superati e l’intera comunità deve ringraziare sicuramente il Generale La Gala per il suo sostegno decisivo all’“impresa” finalmente realizzata.

Alla cerimonia di ieri mattina hanno presenziato per il Comune il sindaco Stani Verde e gli altri rappresentanti dell’Amministrazione; per l’Arma il Generale di Brigata Biagio Storniolo, Comandante Provinciale Carabinieri Napoli, il Tenente Colonnello Giuseppe Musto, Comandante del Gruppo CC Napoli, il capitano Tiziano Laganà comandante della Compagnia Carabinieri di Ischia e il Luogotenente Luigi Domenico Di Nola, comandante della Stazione di Forio che dirigerà il nuovo presidio, oltre a una folta rappresentanza degli uomini e delle donne dell’Arma; il Vescovo di Ischia Mons. Carlo Villano e numerosi cittadini foriani visibilmente felici per questo ritorno tanto atteso.

STANI VERDE: «RIPARTIAMO PIU’ FORTI DI PRIMA»

Stani Verde non nascondeva la soddisfazione e l’emozione.

Sindaco, dopo undici anni Forio ritrova una propria Stazione dei Carabinieri. Un ritorno importante, anche per la zona scelta, Monterone, spesso vista come una delle più delicate sotto il profilo della sicurezza.

«Se posso usare un aggettivo, direi che oggi sono felice. Come giustamente ricordava, dopo undici anni ritorna a Forio una Stazione dei Carabinieri. È doveroso, però, fare una premessa: i Carabinieri non hanno mai abbandonato il nostro territorio. Anche se la sede era a Casamicciola, la loro presenza è sempre stata tangibile. Hanno rappresentato – e rappresentano – un vero baluardo di legalità e sicurezza. Ma non solo: la loro presenza è anche simbolica, perché per noi cittadini – e soprattutto per noi foriani – l’Arma è un punto di riferimento importante, persino nei momenti di difficoltà, anche solo per un consiglio».

Dunque un presidio che è anche un segnale politico e sociale?

«Assolutamente sì. La presenza di questo presidio qui a Monterone ha un valore fondamentale. È un segnale chiaro della direzione in cui vuole andare la nostra amministrazione. Noi siamo al fianco dell’Arma, della Polizia, di tutte le forze dell’ordine. La legalità deve essere uno dei pilastri su cui costruire il futuro del nostro paese».

Si tratta però di una sede temporanea. Cosa prevede il futuro?

«È vero, oggi parliamo di un presidio temporaneo. Ma ci tengo a sottolineare che, anche quando facciamo qualcosa di provvisorio, lo facciamo bene. Gli spazi a disposizione, sebbene non grandissimi, sono dignitosi, funzionali, e consentiranno ai Carabinieri di lavorare in condizioni ottimali. Intanto siamo già al lavoro per la caserma definitiva. Il Ministero ci ha dato il nullaosta per il trasferimento al Comune dell’immobile al Capizzo, fermo da oltre trent’anni, che doveva originariamente ospitare la caserma».

Quindi ci saranno due sedi operative?

«Il nostro obiettivo è duplice. Da un lato, realizzeremo una nuova sede comunale in località Capizzo, di proprietà del Comune. Dall’altro, la futura caserma dei Carabinieri sorgerà nell’ex Comando dei Vigili, nel centro di Forio. Ma vogliamo anche che il presidio attuale di Monterone resti attivo. Proporremo all’Arma di mantenerlo operativo anche dopo la costruzione della caserma definitiva. E, qualora non fosse possibile, qui resterà comunque un presidio: che sia della Polizia Municipale o di un’altra forza di polizia. Perché Monterone è un quartiere vivo, abitato da tante persone perbene, ma che negli ultimi anni è stato trascurato e ha bisogno di attenzione».

Dunque da qui una nuova ripartenza?

«Esatto. Ripartiamo da qui, più forti di prima e con una consapevolezza rinnovata: non siamo soli. Le forze dell’ordine sono con noi e, insieme, costruiremo un futuro più sicuro per tutti».

MONS. VILLANO: «LA LEGALITA’ VALORE FONDAMENTALE»

Il Vescovo di Ischia ha voluto rimarcare l’importanza del valore della legalità.

Eccellenza, oggi qui a Monterone si inaugura ufficialmente la nuova Stazione dei Carabinieri. Qual è il significato di questo momento per la comunità?

«Credo sia un momento importante, perché questa nuova Stazione rappresenta, ancora una volta, l’attenzione dello Stato e delle istituzioni per il nostro territorio. È sicuramente anche un invito per tutti noi cittadini a vivere nella legalità e a essere promotori di legalità. Inoltre, la sua presenza è un motivo in più per sentirsi sicuri, sia durante il periodo invernale che in quello estivo. Sappiamo bene che nei mesi estivi l’isola vive una sua “seconda vita”, e quindi la presenza delle forze dell’ordine è necessaria per garantire la vivibilità e la serenità della nostra bella isola».

Viviamo in una società che sembra smarrire progressivamente i suoi valori. Un tempo, in comunità come Forio, il carabiniere e il parroco erano considerati veri e propri fari per la gente. Oggi, in uno Stato laico, come si traduce questa collaborazione tra la Chiesa e l’Arma dei Carabinieri?

«Credo che ci sia, da parte di entrambi – Chiesa e Carabinieri – una profonda attenzione al territorio. La collaborazione si concretizza anche attraverso l’impegno comune nel promuovere la legalità. Lei ha parlato di valori: uno dei valori fondamentali da recuperare nei nostri territori è proprio la legalità. Si comincia dai piccoli gesti quotidiani per arrivare a vivere una vita pienamente rispettosa delle regole. In questo, la presenza di un presidio come la Stazione dei Carabinieri è un aiuto importante. E anche noi, come Chiesa, ci ritroviamo in questi valori e ci impegniamo a condividerli».

