0813333111 out of service, il comune di Ischia senza telefono

Da giorni, quasi 10, i cittadini che vogliono chiamare al telefono il comune di Ischia o gli altri uffici non ci riescono. Un messaggio in automatico in lingua inglese comunica che il numero è fuori servizio. Assurdo!

Perchè? Perchè qualche settimana il comune ha deciso sia di non risparmiare oltre il 3% e di affidare ad un “provider” locale la telefonia fissa liquidando per le 40 utenze sia la Telecom sia la Vodafone. E’ inutile sottolineare che il nuovo gestore telefonico è la società dell’editore Cutellese. Lo stesso che riceve gli ordini dal sindaco per confezionare servizi giornalisti contro i consiglieri comunali scomodi, contro gli imprenditori locali a favore di imprenditori che vengono dalla terraferma e contro chi, invece, si impegna affinché l’agire del sindaco venga smascherato.

Piange il telefono da giorni. Assurdo!